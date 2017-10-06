Via dal Torino perchè non adatto al 4-2-3-1, a Firenze stesso modulo. Cosi Benassi è diventato un equivoco per la Fiorentina

Alla Fiorentina ci sono gli stessi problemi che hanno portato Mihajlovic a vendere il classe 94. E quando ci sarà da scegliere tra lui e Saponara..

Via da Torino perché non adatto allo schema di Mihajlovic a Firenze Benassi ha trovato la stessa situazione: e le stesse difficoltà. L’ex Toro si ritrova incastrato nel modulo che a Torino lo aveva fatto saltar fuori dal gruppo. Giusto provarci, L’esperimento va così e così. Non è un dramma ma è chiaro che giocare da esterno sulla trequarti non è il suo. E tutti si chiedono: sarà lui ad adattarsi o sarà Pioli a cambiare? Molti sostengono che il tecnico approfitterà della sosta per fare una mezza rivoluzione e magari passare a un 4-3-3 che riporti Benassi alla sua posizione preferita, quella di interno. Ma non è così facile. Un po’ perché Pioli ha mezza squadra in giro per nazionali, un po’ perché questo modulo taglia fuori il trequartista. E allora: meglio adattare Benassi (10 milioni di investimento) o far fuori Saponara, quando sarà a posto (9 milioni)? Pioli cerca di risolvere il puzzle, quello dove un pezzo resta sempre fuori.

Repubblica Firenze