Vecino: "Sto bene, pronto già per domani. La squadra..."

Matias Vecino sarà disponibile già dalla sfida di Europa League in programma domani sera a Firenze, contro lo Slovan Liberec. A darne riprova è lo stesso centrocampista uruguagio che, intervistato dai...

Matias Vecino sarà disponibile già dalla sfida di Europa League in programma domani sera a Firenze, contro lo Slovan Liberec. A darne riprova è lo stesso centrocampista uruguagio che, intervistato dai media nazionali, ha affermato: "Sto bene adesso, ho avuto un fastidio al muscolo gemello, per cui mi sono fermato a scopo precauzionale. La Fiorentina giocherà sia giovedì in coppa che in campionato e io sono stato convocato già per l'Europa League. La squadra è in forma ed ha la possibilità di fare buoni risultati contro tutti. La mia nazionale? Noi dobbiamo pensare all'Ecuador e a fare tre punti in casa". Difficile comunque pensare ad un impiego del giocatore domani, se non per strettissima necessità.