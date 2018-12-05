Valcareggi: "A gennaio dobbiamo prendere Balotelli. Fossi in Corvino me ne andrei..."

Furio Valcareggi ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Ho visto troppo malumore dopo la sconfitta contro la Juve, che ci stava. Le critiche a Pioli per l'ingresso in campo di Thereau?...

Furio Valcareggi ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Ho visto troppo malumore dopo la sconfitta contro la Juve, che ci stava. Le critiche a Pioli per l'ingresso in campo di Thereau? Non aveva altre soluzioni. Per questo, a gennaio, serve un colpo ad effetto: io dico che dobbiamo prendere Balotelli, farebbe la differenza. Corvino? I numeri alla fine continuano ad essere dalla sua parte: negli ultimi 13 anni la Fiorentina è entrata 8 volte in Europa. Però danno tutti la colpa a lui: per questo fossi in lui me ne andrei".