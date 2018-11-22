Tuttosport, il Manchester vuole Milenkovic ma la Fiorentina chiede più di 40 milioni. L'alternativa...

Secondo quanto scrive questa mattina Tuttosport, Nikola Milenkovic sarebbe nel mirino del Manchester United. Per la Fiorentina il giocatore vale più di 40 milioni di euro, nell’attesa che lo United fa...

Secondo quanto scrive questa mattina Tuttosport, Nikola Milenkovic sarebbe nel mirino del Manchester United. Per la Fiorentina il giocatore vale più di 40 milioni di euro, nell’attesa che lo United faccia le proprie considerazioni. Milenkovic, finora, ha collezionato 2 gol e 12 presenze in A con la maglia viola. Il club di Mourinho ha però preso in considerazione anche l'alternativa che porta il nome di Alderweireld, difensore centrale belga del Tottenham.