Trevisani: “Grosso ha stravolto la formazione e l’ha fatto male. I viola non si trovavano bene in campo”

Riccardo Trevisani ha parlato della situazione della Fiorentina a Cronache di Spogliatoio

Riccardo Trevisani ha parlato della situazione della Fiorentina a Cronache di Spogliatoio, queste le sue parole:

“La Roma ha fatto una grande partita, forse la migliore della prima giornata visto anche il livello dell’avversario anche se non si è presentato in campo. La Fiorentina comunque non è il Monza.

Grosso non ha dato continuità alla squadra vista nel precampionato, ha stravolto rispetto alla gara di coppa Italia e non ha stravolto in maniera funzionante, la squadra sembrava non trovarsi bene in campo. Poi sono convinto che la Fiorentina ha fatto ottimi acquisti e fare un grande campionato. Ma si vedeva che giocava contro una squadra che si conosceva da più tempo.”