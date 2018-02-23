Tre viola in nazionale: Di Biagio convoca Biraghi, Benassi e Chiesa. Se lo meritano tutti?

Sono 24 gli Azzurri convocati per lo stage della Nazionale in programma dal 26 al 28 febbraio al Centro tecnico federale di Coverciano, primo raduno del 2018 a cui non prenderanno parte i calciatori d...

Sono 24 gli Azzurri convocati per lo stage della Nazionale in programma dal 26 al 28 febbraio al Centro tecnico federale di Coverciano, primo raduno del 2018 a cui non prenderanno parte i calciatori delle squadre impegnate nel posticipo della 7ª giornata di ritorno del campionato di Serie A (Cagliari-Napoli) e dei quattro club che la prossima settimana scenderanno in campo per disputare le gare di ritorno della semifinale di Coppa Italia (Atalanta, Juventus, Lazio e Milan), ad eccezione del difensore atalantino Alessandro Bastoni grazie alla disponibilità del club bergamasco. Anche tre giocatori della Fiorentina nella lista a seguire:

Portieri: Simone Scuffet (Udinese), Alex Meret (Spal);

Difensori: Alessandro Bastoni (Atalanta), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Antonio Barreca (Torino), Davide Biraschi (Genoa), Kevin Bonifazi (Torino), Federico Ceccherini (Crotone), Gian Marco Ferrari (Sampdoria), Lorenzo Venuti (Benevento), Francesco Zampano (Udinese);

Centrocampisti: Daniele Baselli (Torino), Marco Benassi (Fiorentina), Danilo Cataldi (Benevento), Alberto Grassi (Spal), Rolando Mandragora (Crotone), Lorenzo Pellegrini (Roma);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Gianluca Caprari (Sampdoria), Federico Chiesa (Fiorentina), Federico Di Francesco (Bologna), Roberto Inglese (Chievo Verona), Andrea Pinamonti (Inter), Matteo Politano (Sassuolo).