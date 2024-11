TMW, Il rinnovo di Martinelli con la Fiorentina è ai dettagli. Firmerà contratto fino a giugno 2029

La Fiorentina è pronta a lanciare un altro messaggio forte rivolto al futuro ed è ormai a un passo dal blindare uno dei suoi talenti più promettenti, Tommaso Martinelli (18 anni). Portiere classe 2006 che ha fatto il suo esordio in prima squadra nell’ultima partita dell’era Italiano, la vittoria sul campo dell’Atalanta, e rimasto in forza alla rosa dei gigliati anche dopo un mercato estivo in cui erano arrivate proposte di prestito dall’alta Serie C.

Ai dettagli il rinnovo di contratto del giovane portiere fino al 30 giugno 2029. C’è l’accordo per il nuovo accordo che legherà il portiere classe 2006 a lungo termine ai colori della squadra della quale si è già dichiarato pubblicamente un tifoso, essendo peraltro nato in quella Bagno a Ripoli che oggi ospita il Viola Park e a due passi da Firenze. Metterà dunque la firma su un nuovo vincolo quinquennale, aggiungendo altri tre anni rispetto alla scadenza attuale (30 giugno 2026).

In attesa di poter scendere in campo con la Fiorentina anche in questa stagione, nella sosta che si sta per concludere Martinelli è tornato a giocare partite ufficiali, tre, con l’Italia Under 19, mantenendo sempre la porta inviolata. L’occasione buona per il debutto viola nel 2024/25 sembra proprio poter arrivare il 4 dicembre, in Coppa Italia contro l’Empoli. Martinelli nel frattempo continuerà il suo percorso, allenandosi all’ombra di De Gea, che stravede nei suoi confronti ed ha già dato il suo benestare all’idea di potergli fare anche da chioccia oltre che da maestro all’opera, e di Terracciano. Lo scrive TMW.

LE PAROLE DI CHRISTIAN KOUAME’