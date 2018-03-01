Thereau: "Chiesa? Mai visto uno così forte alla sua età. Simeone ritroverà il gol"

Cyril Thereau è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Chiesa? Non ho mai visto un giocatore così forte alla sua età. Ha tutto per diventare il top player che tutti vedono in lui, sia a Firenze che i...

Cyril Thereau è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Chiesa? Non ho mai visto un giocatore così forte alla sua età. Ha tutto per diventare il top player che tutti vedono in lui, sia a Firenze che in Europa. Per questo so che sarà difficile tenerlo a lungo qua, però spero che la società e la città gli dia tutto ciò di cui ha bisogno per restare a Firenze".

Prosegue sui risultati: "Quelli dopo la sosta ci hanno allontanato dagli obiettivi europei. Adesso vogliamo fare più punti del girone d'andata, sappiamo che sarà molto complicato ma siamo ancora in tempo".

E sulla corsa scudetto: "Sinceramente vedo più la Juventus. Però spero che ce la faccia il Napoli perché giocano il miglior calcio in Italia e ci gioca il mio amico Mertens".

Spende alcune parole anche per un compagno di reparto: "Simeone? L'importante è fare le giocate giuste. Arriverà il momento in cui tornerà a fare gol perché si muove bene. E' in forma e il gol arriverà, speriamo già da domenica. Quello di non fare gol sta diventando un problema".

E per il prossimo impegno di campionato: "La partita con l'Udinese? Sono contento di tornare in Friuli. E' una partita che ho segnato sul calendario e spero che andrà per il meglio. Per me chi fa finta di non esultare quando segna da ex è falso, perché dentro di lui è felice. Non penso che sia una mancanza di rispetto, perché io ho dato tutto per i tifosi dell'Udinese, quindi esulterò".