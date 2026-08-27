Terzic: “Sarà speciale tornare a Firenze, ma ora penso solo al Frosinone”

Terzic ha parlato in conferenza dell’esperienza a Firenze

L’ex giocatore e terzino della Fiorentina e militante al Frosinone, Terzic ha parlato in conferenza stampa della sua avventura alla Fiorentina: “Sono molto contento di essere tornato in Italia. Arriva una partita particolare, è stato bello giocare con la Fiorentina, saluto la famiglia Commisso e i tifosi so che il Centenario per loro è un traguardo importante ma ora sono a Frosinone e voglio pensare alle nostre ambizioni. Sono felice di tornare a giocare a Firenze e ritrovare i tifosi, non avrò difficoltà a giocare lì… sono un professionista e ora penso al Frosinone. Lavoriamo bene e spero che metteremo in campo le idee del mister e dello staff, spero che giocheremo con coraggio".