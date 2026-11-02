Sassuolo, tegola Volpato: problema fisico, salta la sfida contro la Fiorentina
Infortunio muscolare per il giocatore del Sassuolo
Oggi alle 18:30 la Fiorentina scende in campo contro il Sassuolo per una partita importante per il suo cammino in campionato. I viola hanno la possibilità di fare un importante passo avanti in classifica: con una vittoria, infatti, raggiungerebbero proprio i neroverdi a quota 8 punti, recuperando diverse posizioni.
Proprio in vista della gara di questo pomeriggio, arriva una notizia dell'ultimo minuto in casa Sassuolo. La formazione neroverde dovrà infatti fare a meno di un giocatore, costretto a dare forfait proprio a poche ore dal fischio d'inizio. Come riportato da SassuoloNews infatti, Cristian Volpato salterà la sfida del Mapei Stadium per un nuovo problema muscolare.
Volpato si aggiunge alle assenze già note di Ismaël Koné, Fedde Le ysen,Daniel Boloca e lo squalificato Kristian Thorstvedt.