Salvate Parisi, stagione complicata: coinvolto in situazioni sfortunate e 3 rigori causati in 8 presenze

Fabiano Parisi è un po’ il simbolo di una stagione complicata da più punti di vista. L’ex Empoli ha raccolto favori al momento del suo arrivo a Firenze, con la sensazione di avere in casa un giocatore di grande presente e futuro, duellando con Biraghi sulla fascia sinistra. Dopo un buon inizio, però, fra ottobre e novembre scorsi è passato a destra per sostituire Dodo prima e Kayode poi, con risultati non ottimali che forse gli hanno minato qualche certezza.

Dopo la tonsillite è arrivata la chance da titolare contro il Genoa, coincisa però con un altro calcio di rigore causato. Non che la colpa sia sua, ma se non altro Parisi tende ad essere nel posto sbagliato al momento sbagliato: sono già tre i rigori fischiati contro la Fiorentina in sua presenza sugli otto totali, in situazioni oggettivamente sfortunate in cui si è trovato coinvolto, lo specchio della sua stagione. Poche le soddisfazioni, anche se in molti lo vorrebbero titolare al posto di Biraghi. Lo scrive La Nazione.

