Rigori dati con il Var, Fiorentina quinta. La vetta è occupata dall’Inter e dalla Lazio con 70 penalty ottenuti

Secondo i dati elaborati da Trasfermarkt, la Fiorentina è quinta in Italia per rigori ottenuti grazie all’intervento del Var. Da quando è stato introdotto nel 2017/18, il Var ha suscitato molte polemiche. Il sistema è sicuramente passibile di miglioramenti, però ha inciso molto sull’esito degli ultimi campionati, tanto che è interessante analizzare la classifica delle squadre che hanno ricevuto più rigori grazie all’impiego di questa nuova tecnologia.

La vetta della classifica è occupata dall’Inter con 70 penalty ottenuti (di cui l’84% realizzati) in coabitazione con la Lazio, che ha ricevuto anch’essa 70 rigori a favore (ma ne ha realizzati l’80%). A seguire troviamo Roma e Milan, con 66 e 64 rigori ottenuti (a fronte di una capacità realizzativa dell’82% e del 75%). Per trovare la Fiorentina dobbiamo scendere al quinto posto ex eaqueo col Napoli: 61 rigori in favore e il 77% di capacità realizzativa. Lo scrive La Nazione.