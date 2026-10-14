R.Galli: "Oulai vittima delle aspettative, Gonçalves non gioca mai, è preoccupante"

Il giornalista sportivo analizza il momento delicato della squadra e si sofferma sulle difficoltà di Oulai e Gonçalves

La Fiorentina è chiamata a cambiare marcia per lasciarsi alle spalle un periodo complicato e ritrovare certezze sul campo. A fare il punto sulla situazione viola è stato Riccardo Galli, intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana, dove ha evidenziato le criticità della squadra e la necessità di reagire al più presto per evitare che le difficoltà attuali compromettano ulteriormente il percorso stagionale.

La Fiorentina ha bisogno di una svolta

Il momento richiede risposte concrete, non soltanto buone intenzioni. Per Galli, i numeri negativi rappresentano la conseguenza diretta di quanto mostrato dalla squadra nelle ultime uscite. Diventa quindi fondamentale ritrovare fiducia attraverso risultati capaci di interrompere la spirale negativa.

"I numeri fanno paura, ma essi derivano da ciò che si vede in campo. La Fiorentina deve trasformare i timori del passato. Per farlo devi riprendere punti contro squadre che ti danno anche morale".

Oulai e Gonçalves alla ricerca di spazio

Nel corso dell'intervento, l'attenzione si è spostata anche su due profili arrivati durante il mercato estivo che, per ragioni differenti, non sono ancora riusciti a lasciare il segno come ci si poteva attendere. Il primo è Oulai, giovane talento dalle qualità interessanti ma che potrebbe risentire delle difficoltà collettive.

"Oulai è un giocatore molto forte, ma molto giovane. Rischia di rimanere tra le vittime di una stagione che immaginiamo. Credo che le potenzialità di certi giocatori escono fuori."

Discorso diverso per Gonçalves, sul quale il giornalista aveva riposto aspettative precise in vista della ripresa dopo la sosta. La mancata opportunità di mettersi in evidenza rappresenta un elemento che merita attenzione, soprattutto considerando il contributo che potrebbe offrire alla manovra offensiva.

"Ero convinto che il post sosta sarebbe stata la sua chance. Così non è e questo mi preoccupa. Ha buoni numeri, può portare gol e manovra in fase offensiva. Ma non si può pensare che risolva tutti i problemi".