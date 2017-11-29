Retroscena Corsport: Corvino ci ha provato per Berardi, ma il cartellino ha allontanato la viola

Il Corsport oggi in edicola - puntando i riflettori sulla prossima sfida tra Fiorentina e Sassuolo - afferma che Pantaleo Corvino fece un pensiero su Domenico Berardi, in estate. Un contatto con il Sa...

Il Corsport oggi in edicola - puntando i riflettori sulla prossima sfida tra Fiorentina e Sassuolo - afferma che Pantaleo Corvino fece un pensiero su Domenico Berardi, in estate. Un contatto con il Sassulo, nulla di più, quando si pensava che il nuovo tecnico viola potesse essere Eusebio Di Francesco. Il fatto che questa ipotesi non si sia concretizzata, unitamente al costo esorbitante (tra i 25 ed i 30 milioni) del cartellino, hanno chiuso subito ogni spiraglio.