Repubblica, la Fiorentina conferma il trend d’inizio stagione: 9 gol su 11 subiti nel 2° tempo

Dodici punti in classifica, quinto posto, quattro partite vinte su sette e un’identità ritrovata. Le due reti subite dal Napoli confermano il trend di inizio stagione: la Fiorentina ha preso gol in tutte le gare tranne quella di Udine e 9 su 11 sono stati incassati nel secondo tempo. Lo scrive Repubblica oggi in edicola.

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA SCRIVE: “CORI RAZZISTI A VLAHOVIC, NESSUNA INCHIESTA: DUE PESI E DUE MISURE”