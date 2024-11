Repubblica: “Biraghi e Parisi, a gennaio possono lasciare entrambi la Fiorentina. Sono chiusi da Gosens”

La Fiorentina si avvicina al mercato di gennaio con l’idea che sarà più un’occasione per perfezionare la squadra piuttosto che per fare interventi massicci. La rosa, costruita in estate, era già pensata per poter essere aggiustata nel corso della stagione, con prestiti con diritto di riscatto legati a determinate condizioni e la situazione di Gudmundsson ancora in fase di definizione.

A inizio stagione, la dirigenza ha lavorato sui rinnovi di contratti di alcuni giocatori chiave, come Terracciano, Quarta, Comuzzo, Ranieri e Kouame. Ora, con la sosta in corso, il club farà il punto della situazione con una valutazione più concreta nelle prossime settimane, focalizzandosi anche sui giocatori meno utilizzati.

Tra questi ci sono sicuramente Cristiano Biraghi e Fabiano Parisi. Il primo, potrebbe lasciare la Fiorentina dopo oltre sette anni. Chiuso da Gosens, non ha più spazio nella squadra di Palladino. Stesso discorso vale per l’ex Empoli, provato esterno alto ma che non sta convincendo. Lo scrive Repubblica.