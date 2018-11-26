Radio Bruno, Pjaca e Pezzella tentano il recupero contro la Juventus. Al lavoro ai campini

Secondo quanto riportato da Radio Bruno stanno tentando di recuperare per la partita contro la Juventus i due infortunati di casa viola ovvero German Pezzella e Marko Pjaca. Infatti i due giocatori de...

Secondo quanto riportato da Radio Bruno stanno tentando di recuperare per la partita contro la Juventus i due infortunati di casa viola ovvero German Pezzella e Marko Pjaca. Infatti i due giocatori della Fiorentina si stanno allenando al centro sportivo per provare ad esserci al Franchi.