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Radio Bruno, Pjaca e Pezzella tentano il recupero contro la Juventus. Al lavoro ai campini

Secondo quanto riportato da Radio Bruno stanno tentando di recuperare per la partita contro la Juventus i due infortunati di casa viola ovvero German Pezzella e Marko Pjaca. Infatti i due giocatori de...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 novembre 2018 16:01
Radio Bruno, Pjaca e Pezzella tentano il recupero contro la Juventus. Al lavoro ai campini - Fiorentina's German Pezzella (L) and Marko Pjaca remember their former captain Davide Astori at the end of the Italian Serie A soccer match UC Sampdoria vs ACF Fiorentina at Luigi Ferraris stadium in Genoa, Italy, 19 September 2018. ANSA/SIMONE ARVED
Fiorentina's German Pezzella (L) and Marko Pjaca remember their former captain Davide Astori at the end of the Italian Serie A soccer match UC Sampdoria vs ACF Fiorentina at Luigi Ferraris stadium in Genoa, Italy, 19 September 2018. ANSA/SIMONE ARVED
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Secondo quanto riportato da Radio Bruno stanno tentando di recuperare per la partita contro la Juventus i due infortunati di casa viola ovvero German Pezzella e Marko Pjaca. Infatti i due giocatori della Fiorentina si stanno allenando al centro sportivo per provare ad esserci al Franchi.

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