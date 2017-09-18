Qual è la maglia più venduta della Fiorentina di quest'anno? Al primo posto c'è un nuovo acquisto. E tra i colori...

Ecco la classifica delle vendita tra i giocatori della Fiorentina. Mentre tra i quartieri spicca un colore ancora mai utilizzato

L’anno scorso sul podio delle maglie più vendute c’erano le divise di Kalinic, Bernardeschi e Borja Valero, con Chiesa che a gennaio scalzò lo spagnolo. Oggi, dopo le prime quattro giornate il terzetto è costituito da Simeone al primo posto, a seguire Chiesa e Thereau, con Pezzella quarto. Per quanto riguarda le quattro versioni, una per ogni quartiere di Firenze, della seconda divisa, la più richiesta in assoluto è quella azzurra di Santa Croce, seguita da quella bianca di Santo Spirito, quella verde di San Giovanni e quella rossa di Santa Maria Novella.

La Nazione