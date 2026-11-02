Pruzzo: "Grosso ha fallito, Vanoli in difficoltà: la squadra è costruita per essere allenata da Paratici"

Le parole di Roberto Pruzzo sul momento in casa Fiorentina

L'ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, ha parlato a Lady Radio: “Ancora Vanoli non ha dato impressione di sapere cosa fare e di che idea vuole imprimere sul gruppo. Stasera sarà importante non perdere la partita, perché sia da una parte che dall'altra le panchine iniziano a traballare. Basta guardare la classifica”.

“La Fiorentina ha buoni attaccanti, non inferiori a tanti altri in Serie A. Magari non superiori, ma tutti devono dare qualcosa in più. La rosa è questa e se pesiamo la rosa della Fiorentina e quella di squadre che stanno davanti non so dove andiamo a finire. Gonçalves? E' un trequartista. Se non te lo puoi permettere lì, lo tieni fuori".

"Paratici? Mi sembra strano. Prima gli è andata male con Grosso, poi con Vanoli. Questa squadra sembra che sia fatta per essere allenata da lui stesso".



