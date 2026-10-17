Probabile formazione, Nazione: "Problemi per Ranieri, Pongracic più di Viery per affiancar Dragusin"

Questa settimana, però, Pongracic ha provato ad accelerare: al programma della squadra ha aggiunto sedute suppletive, con l’obiettivo di ritrovare brillantezza e farsi trovare pronto

La difesa cambia, stavolta per necessità. Un problema a un nervo del piede (dovuto a un pestone rimediato a Marassi) sta spingendo infatti Luca Ranieri verso il forfait contro il Como e ha riaperto la strada a Marin Pongracic. La candidatura dell’ex capitano era per la verità già in bilico dopo il sabato da dimenticare a Genova ma adesso, più di ogni altra cosa, è il fisico a complicarne il suo recupero.

Il croato è così il favorito per affiancare Dragusin nel reparto a quattro, con Jimenez a destra e Valdepenas avanti su Viery per la corsia opposta. Per Pongracic sarebbe un ritorno dal peso specifico importante: da quando Vanoli ha preso in mano la Fiorentina, l’ex Lecce ha raccolto appena sei minuti in campionato (non è quindi mai stato titolare) e novanta in Coppa Italia. Un impiego ridotto all’osso che si spiega con una condizione rimasta a lungo precaria: dopo il Mondiale, il centrale è tornato ad allenarsi al Viola Park soltanto a inizio agosto, saltando la preparazione e inseguendo da allora il ritmo dei compagni. Anche il recente rientro dagli impegni con la Nazionale, fra gli ultimi del gruppo, ha ristretto i margini di lavoro a disposizione del tecnico.

Questa settimana, però, Pongracic ha provato ad accelerare: al programma della squadra ha aggiunto sedute suppletive, con l’obiettivo di ritrovare brillantezza e farsi trovare pronto. Un impegno che Vanoli ha sottolineato in sala stampa, apprezzando lo spirito di sacrificio del difensore e una leadership che può servire a un gruppo ancora alla ricerca di certezze (dopo De Gea il difensore è il giocatore più anziano della rosa).

Il resto dell’undici titolare anti-Fabregas dovrebbe prendere forma attorno al 4-3-3. Il dubbio principale resta a centrocampo, dove Ndour e Fagioli aspettano di conoscere il terzo interprete: per il posto di mezzala sinistra Brescianini (a sua volta elogiato dal tecnico) conserva un vantaggio su Oulai, reduce dalla prova poco convincente di Marassi. Davanti le indicazioni sono invece definite: Mastantuono e Njie agiranno sulle fasce a sostegno di Pellegrino, nettamente favorito su Beto per guidare l’attacco.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione