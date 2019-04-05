Primavera, in tribuna sono presenti: Batistuta, Antognoni, Salica, Pioli e Muriel…

Questa sera all'Artemio Franchi a vedere e seguire in tribuna la finale d'andata di Coppa Italia della primavera viola contro il Torino ci sono andati: Giancarlo Antognoni, Gabriel Omar Batistuta, Ste...

Questa sera all'Artemio Franchi a vedere e seguire in tribuna la finale d'andata di Coppa Italia della primavera viola contro il Torino ci sono andati: Giancarlo Antognoni, Gabriel Omar Batistuta, Stefano Pioli e il suo staff, Sandro Mencucci e Gino Salica. Mentre tra i giocatori della prima squadra della Fiorentina figurano le presenze di Milenkovic, Hancko, Muriel, Brancolini e Biraghi.