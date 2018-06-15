Prandelli: "A Chiesa consiglio di rimanere alla Fiorentina, lì può maturare e migliorare"

Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina e commissario tecnico della Nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Chiesa? Gli consiglierei di rimanere alla Fiorentina per matu...

Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina e commissario tecnico della Nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Chiesa? Gli consiglierei di rimanere alla Fiorentina per maturare, migliorare ed aiutare la sua squadra a far bene".

Prosegue proprio sul futuro del talentino viola: "Avrà tutto il tempo per andare via, visto che ha tutte le capacità e le qualità che mancano in questo momento al calcio".