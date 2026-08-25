Poesio: "Un sostituto di Kean? Impresa difficile, la Fiorentina può ancora sperare"

"Grosso chiedeva coraggio, ma la Fiorentina ha mostrato timidezza"

Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, ha analizzato la pesante sconfitta della Fiorentina contro la Roma, soffermandosi soprattutto sull’esordio di Fabio Grosso e sulle scelte del tecnico viola.

«Se un giocatore non si giudica da un calcio di rigore, come cantava il romanista De Gregori, allo stesso modo una sconfitta sul campo di una delle squadre candidate alle prime posizioni non può essere sufficiente per dare un giudizio definitivo. Calma e gesso, dunque, anche se tra tutti i modi possibili per iniziare, la Fiorentina di Grosso ha scelto probabilmente quello peggiore.

Non tanto per il risultato pesante, che può essere definito tecnicamente “una bella legnata”, quanto perché della Fiorentina immaginata da Grosso e Paratici si è visto davvero pochissimo. E, sotto un certo punto di vista, forse è persino un bene che sia così, visto che c’è ancora molto da costruire.

Grosso aveva chiesto una squadra coraggiosa, ma ciò che ha colpito negativamente è stata soprattutto la timidezza e l’atteggiamento rinunciatario con cui i giocatori hanno affrontato la partita. A questo si aggiungono le scelte di formazione, molto simili a quelle viste contro il Benevento, che cominciano a sollevare più di qualche interrogativo.

La Fiorentina ha speso, o si è impegnata a spendere in attesa del bilancio definitivo, quasi cento milioni eppure all’Olimpico si è presentata con sette giocatori su undici appartenenti alla deludente squadra della passata stagione. Da Dodò, sul mercato ormai da mesi ma ancora sorridente, preferito a Jimenez, fino alla conferma di Ranieri — evidentemente Viery non è ancora pronto — passando per il più esperto Brescianini e il solito Fagioli poco incisivo in mezzo al campo, scelto al posto del brillante e talentuoso Oulai.

All’Olimpico, Grosso ha perso nettamente il confronto a distanza con Gasperini. E senza dubbio ha pesato anche la situazione legata a Kean. Entrato nella ripresa, l’attaccante è riuscito a creare più pericoli nei cinque minuti giocati sullo 0-3 di quanti ne avesse prodotti l’intera Fiorentina nei precedenti settanta.

Trovare in così poco tempo un attaccante più forte di Kean — condizione indispensabile per la sua eventuale cessione, secondo quanto fatto sapere dalla Fiorentina — sembra un’impresa molto complicata. Questo potrebbe spingere a sperare ancora nella sua permanenza.

Potrebbe, perché sappiamo molto bene che non sarà così e che il miglior attaccante dell’era Commisso finirà per giocare la Champions su quel ramo del lago di Como. A Firenze resteranno soltanto i suoi “panni”. E, soprattutto, un bel po’ di rimpianti».