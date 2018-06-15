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Pjaca rifiuta tutte le altre offerte, vuole solo la Fiorentina

Nelle ultime ore Pjaca ha detto no a tutti, ha dato priorità alla Fiorentina. Ora è impegnato con la Croazia nel Mondiale, ma lui ha scelto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 giugno 2018 10:13
Pjaca rifiuta tutte le altre offerte, vuole solo la Fiorentina -
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Marko Pjaca avrebbe respinto al mittente le avances dalla Fiorentina? Sono invenzioni di chi parla senza una logica. Che il Valencia abbia pensato da mesi a Pjaca non ci sono dubbi, ma che la Fiorentina - per tanti motivi - si senta sicura di farcela, anche questa è una cosa da rimarcare. Nelle ultime ore Pjaca ha detto no a tutti, ha dato priorità alla Fiorentina. Ora è impegnato con la Croazia nel Mondiale, ma lui ha scelto. E bisogna avere un po’ di pazienza. Intanto per Meret la Fiorentina ha incassato il momentaneo no dal’Udinese, ma il club viola insisterà (e c’è anche la Roma).

A scriverlo è alfredopedulla.com

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