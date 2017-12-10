Pioli: "Grande primo tempo e grande partita, orgoglioso della mia Fiorentina oggi a Napoli"

Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole a fine partita:"Sono contento perchè abbiamo fatto la partita che abbiamo preparato, cercando di limitare i nostri avversari, riuscendoci a l...

Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole a fine partita:

"Sono contento perchè abbiamo fatto la partita che abbiamo preparato, cercando di limitare i nostri avversari, riuscendoci a lungo ed essendo anche pericolosi nel primo tempo. Io credo che abbiamo fatto un grandissimo lavoro e gli attaccanti sono stati i primi a ripiegare e a chiudere gli spazi. Abbiamo ragazzi che devono completare il loro bagaglio, ma che ci daranno grandi soddisfazioni.

Abbiamo fatto sopratutto un grande primo tempo, e abbiamo avuto delle grandi occasioni. Sono davvero orgoglioso della partita che abbiamo giocato oggi.

Il mio lavoro è andare oltre al risultato della partita e posso dire che la squadra c’è e vuol proporre un calcio offensivo. Siamo giovani e abbiamo voglia di fare e la società mi ha messo a disposizione giocatori di qualità. Di solito siamo più ambiziosi rispetto ad oggi perché recuperiamo più palloni nella metà campo avversaria, perché volevamo togliere la profondità agli avversari, ma devo dire che va bene così.

Quando ti trovi una squadra competitiva e compatta diventa difficile per noi giocare. L’assenza di Insigne è stata positiva per noi, ma vorrei dare anche tanti meriti ai miei e sottolineare la personalità che abbiamo avuto e questo è un passo in avanti importante da noi"