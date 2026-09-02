Parisi saluta Mandragora: “Mi hai insegnato cosa vuol dire giocare per la Fiorentina e Firenze”

Parisi saluta Mandragora sui social dopo il passaggio al Torino

Fabiano Parisi ha salutato Mandragora dopo il suo passaggio al Torino, prima con un commento sotto il suo post:

“Mi mancherei, oltre a essere un compagno di squadra sei stato un fratello maggiore e sin dal primo giorno mi hai fatto capire cosa vuol dire giocare per Firenze e per la Fiorentina.”

Poi ancora nelle sue storie Instagram: “Ci sono persone che incontri per caso e che, senza accorgertene, diventano parte della tua vita. Tu per me sei stato molto più di un compagno di squadra: sei stato un compagno di viaggio, di emozioni, di momenti belli e difficili. Mi sono affezionato a te e al nostro legame in un modo che va oltre il calcio. Oggi cambi maglia, ma non cambia quello che sei stato e che continuerai a essere per me. Alcune persone lasciano un segno. Ti voglio bene, fratm”