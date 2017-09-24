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Da oltre un anno la Fiorentina non segna un gol all'Atalanta. Oggi tocca a Chiesa e ai trequartisti viola

Lo scorso anno due 0 a 0 di seguito, oggi Stefano Pioli si affida a Federico Chiesa e ad una fase offensiva che vuole più spregiudicata

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 settembre 2017 10:32
Da oltre un anno la Fiorentina non segna un gol all'Atalanta. Oggi tocca a Chiesa e ai trequartisti viola - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
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Chiesa proverà a fare quello che lo scorso anno non è riuscito a nessun giocatore della Fiorentina. Segnare all’Atalanta. Fu un doppio 0-­0 lo scorso anno contro la sorpresa del campionato che interruppe una serie di 8 vittore di fila in A per i viola ai danni dei neraz­zurri. Avere la meglio sulla difesa organizzata da Gasperini non è cosa semplice. Pioli ha chiesto soprattutto ai suoi trequartisti un movimento pressoché continuo per non da­re punti di riferimento. Unica via per impensierire l’Atalanta. Poi c’è Chiesa e il suo entusiasmo dal quale passa buona parte della speranza di ottenere il terzo successo in campionato.

La Gazzetta dello Sport

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