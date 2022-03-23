Nonostante la sosta, Italiano resta vigile e non riposata. I suoi occhi sono puntati su Zurkowski

Sono 10 i Nazionali della Fiorentina che hanno messo nel mirino il Mondiale in Qatar

Tra i polacchi, oltre a Piatek e Dragowski, gli occhi si soffermeranno pure su Zurkowski. Perché, alla ripresa, sarà un avversario da fermare, con l’Empoli, e anche perché la Fiorentina si è assicurata la possibilità di controriscattarne il cartellino. Nella notte tra domani e venerdì scenderà in campo l’Uruguay di Torreira, nella prima sfida valida per le qualificazioni al prossimo mondiale contro il Perù, mentre nel pomeriggio sarà la volta del Marocco di Amrabat, nel primo dei due appuntamenti col Congo.

Sabato toccherà ai due argentini, Quarta e Gonzalez provare a convincere Scaloni a dargli spazio con il Venezuela. La sfida più intrigante sarà quella che si giocherà la notte tra martedì 29 e mercoledì 30, tra Cile e Uruguay. Sì, perché si troveranno di fronte, da avversari, i due play viola: da una parte Torreira e dall’altra Pulgar, passato al Galatasaray e che a fine stagione farà rientro alla base. Lo scrive La Nazione.

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