Ndour: "Preparata bene la gara, cattiveria e atteggiamento giusto, vittoria meritata da squadra"

Un buon esordio dal primo minuto per il centrocampista ex PSG. Adesso serve affinare la condizione atletica e l'intesa con i compagni

Al termine della partita vinta contro il Lecce, Cher Ndour si è presentato ai microfoni di DAZN. Queste le parole del centrocampista della Fiorentina:

"Venivamo da tre sconfitte ma siamo entrati con cattiveria e atteggiamento giusto. vittoria meritata da squadra, sono molto contento di questo esordio da titolare. La Serie A l'ho sempre seguita, un campionato tattico dove serve grande intensità. Io a questo proposito devo ritrovare la condizione, non giocavo titolare da oltre un mese. Oggi abbiamo provato un modulo diverso rispetto alle ultime uscite, il 352, abbiamo preparato bene la gara"