Labaro Viola

Ndour: "Preparata bene la gara, cattiveria e atteggiamento giusto, vittoria meritata da squadra"

Un buon esordio dal primo minuto per il centrocampista ex PSG. Adesso serve affinare la condizione atletica e l'intesa con i compagni

A cura di Andrea Gemignani
28 febbraio 2025 23:19
Ndour: "Preparata bene la gara, cattiveria e atteggiamento giusto, vittoria meritata da squadra" -
News
Fiorentina
Lecce
Ndour
Condividi

Al termine della partita vinta contro il Lecce, Cher Ndour si è presentato ai microfoni di DAZN. Queste le parole del centrocampista della Fiorentina:

"Venivamo da tre sconfitte ma siamo entrati con cattiveria e atteggiamento giusto. vittoria meritata da squadra, sono molto contento di questo esordio da titolare. La Serie A l'ho sempre seguita, un campionato tattico dove serve grande intensità. Io a questo proposito devo ritrovare la condizione, non giocavo titolare da oltre un mese. Oggi abbiamo provato un modulo diverso rispetto alle ultime uscite, il 352, abbiamo preparato bene la gara"

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok