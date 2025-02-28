Ndour: "In Nazionale gioco mezzala come oggi. Potevamo chiuderla prima, ma la vittoria ci dà ragione"
Il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour ha parlato ai giornalisti della vittoria contro il Lecce, arrivata dopo 3 sconfitte consecutive
Il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour, arrivato da un mese a Firenze, ha parlato in sala stampa dopo la vittoria contro il Lecce per 1 a 0, partita in cui ha giocato tutti e 90 i minuti fornendo una prestazione discreta. Queste le sue parole, riportate da TMW:
Cosa vi portate a casa?
"La settimana è stata diversa, venivamo da tre sconfitte ma abbiamo preparato benissimo la partita: vittoria importante per noi, soprattutto per la risposta caratteriale. Ora ci prepariamo per il Napoli e sarà difficilissimo, ma abbiamo trovato fiducia e morale per fare la nostra partita là".
Il suo ruolo è questo?
"In Nazionale (Under) gioco mezzala come oggi. Con il cambio modulo abbiamo sorpreso il Lecce, era lo schema più adatto a noi oggi e la vittoria ci ha dato ragione".
La determinazione è un vostro tratto?
"Nelle ultime ci è mancata cattiveria agonistica, oggi siamo stati molto bravi sotto questo aspetto. Potevamo chiudere prima, ma gli errori fanno parte del gioco".
Com'era ripartire dopo il ko a Verona?
"A Verona ci è mancata cattiveria, non era semplice con i tifosi forse non proprio dalla nostra parte. Io però sento la fiducia di mister e compagni, ero tranquillo e pronto ad affrontare questa partita".