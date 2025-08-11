Nazione: “Rinnovo Kean, c’è voglia di chiudere presto. Poi tentativo anche con Dodò”

I prossimi giorni potrebbero poi essere importanti anche per il rinnovo di Moise Kean. Le parti stanno lavorando per limare la distanza su ingaggio, durata e valore della clausola. La volontà è quella di arrivare alla firma a stretto giro di posta. Anche perché i dirigenti della Fiorentina – una volta archiviato il discorso sull’attaccante viola – vorrebbero provare a riaprire anche la trattativa per il rinnovo di Dodo. Ancora due anni di contratto, certo, ma arrivare alla firma sarebbe la cosa migliore per tutti. Lo scrive La Nazione.