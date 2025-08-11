11 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:19

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Oggi riposo, poi la Fiorentina torna al Viola Park. Da valutare Mandragora





Secondo e ultimo giorno di riposo per la Fiorentina, che da domani ricomincerà la preparazione al Viola Park. Saranno gli ultimi giorni di allenamenti estivi prima del debutto ufficiale del 21 agosto nel playoff di Conference League.

I ragazzi di Pioli avranno modo e tempo di scaricare le gambe dopo le sedute tra Firenze e l’Inghilterra. Un mese di lavoro intenso che Pioli ha già promosso e che sul campo ha dato buoni frutti visto che la Fiorentina è riuscita a tenere testa fisicamente a squadre più avanti nella preparazione come Manchester United e Nottingham Forest. Saranno giorni importanti anche per Rolando Mandragora, rimasto ai box (ha svolto lavoro differenziato) nel corso della parentesi inglese. Da capire se e quando – dopo il trauma contusivo al ginocchio – il  centrocampista potrà riprendere a lavorare in gruppo. Giovedì, alla vigilia di Ferragosto, la Fiorentina sosterrà l’ultimo test amichevole al Viola Park contro la Japan University FA (Nazionale Universitaria Giapponese). Lo scrive La Nazione.

