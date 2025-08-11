Nazione: “Parisi? La sensazione è che resterà, la Lazio era su di lui. Fortini? Può partire in prestito”

Per quanto riguarda le corsie esterne della Fiorentina non ci sono dubbi sulla titolarità di Dodo e Gosens. Anche perché tanto il brasiliano quanto il tedesco sembrano già in forma campionato. Il dubbio (ma sarebbe meglio dire i dubbi) sorge per quanto riguarda i rispettivi «vice», che anche in Inghilterra non hanno convinto del tutto. O, forse, non gli è stato dato troppo tempo per farlo. Il riferimento va a Fabiano Parisi sulla sinistra e a Niccolò Fortini sulla destra, che tuttavia stanno portando avanti percorsi diversi.

L’ex Empoli non sembra ancora del tutto coinvolto nel progetto tecnico varato da Pioli e il rigore fallito con lo United è stato solo l’ennesimo (ma non certo troppo rilevante) episodio non felice della sua estate. Il classe 2000 a inizio sessione estiva aveva una richiesta seria dalla Lazio che, se ai biancocelesti non fosse stato poi bloccato il mercato, si sarebbe tramutato in qualcosa di più serio. Anche per questo la sensazione è che alla fine Parisi sia destinato a rimanere a Firenze.

Discorso diverso per Fortini, che è molto richiesto (ancora) sia in Italia che all’estero: l’ultima società che ha preso informazioni la Cremonese. Pioli si prenderà ancora una settimana di tempo per decidere cosa fare del classe 2006 ma al momento (alla luce dei soli 53’ giocati in Inghilterra) è in crescita la fazione che in casa Fiorentina caldeggia un nuovo prestito. Lo scrive La Nazione.