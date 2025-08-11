11 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:19

Nazione: “La Fiorentina per Comuzzo vuole minimo 35 milioni. I viola alzano il muro per il difensore”

Nazione: "La Fiorentina per Comuzzo vuole minimo 35 milioni. I viola alzano il muro per il difensore"

La Fiorentina ha costruito una vera e propria barriera intorno a Comuzzo

La cessione di Thiaw al Newcastle ha scatenato una serie di possibili movimenti nel mercato, con il Milan che ha subito puntato su Pietro Comuzzo per sostituire il difensore tedesco. Comuzzo, giovane talento italiano con esperienza in Serie A, rappresenta un profilo molto apprezzato dai rossoneri, considerato una scelta solida e meno rischiosa rispetto ad altri nomi come Leoni, un altro obiettivo che però il Parma valuta molto alto.

La Fiorentina, però, ha costruito attorno a Comuzzo una vera e propria barriera, decisa a cedere il suo difensore solo di fronte a offerte davvero importanti. Al momento, tali proposte non sono arrivate, nemmeno dal Milan, che riconosce l’alto valore economico richiesto dal club viola: servono infatti almeno 35 milioni, cifra simile a quella rifiutata a gennaio dal Napoli.

Di fronte a questa situazione, il Milan ha spostato l’attenzione su un’altra pista, quella che porta a De Winter del Genoa, un’opzione più economica e concreta. L’affare per il difensore rossoblù potrebbe chiudersi rapidamente intorno ai 20 milioni più bonus, offrendo così una soluzione più accessibile rispetto a Comuzzo. Lo scrive La Nazione.

