Nazione: Milenkovic sempre più alla Ivanovic, ma quanto tira in porta? Grazie a Pioli...

Nikola Milenkovic? E' tra i difensori della Seria A che tirano di più in porta. Lo afferma La Nazione, riportando un dato interessante:addirittura 10 tentativi nel bersaglio (tanto per avere un’idea,...

Nikola Milenkovic? E' tra i difensori della Seria A che tirano di più in porta. Lo afferma La Nazione, riportando un dato interessante:addirittura 10 tentativi nel bersaglio (tanto per avere un’idea, Simeone ci è riuscito 13 volte). Tutto questo nella stagione in cui Pioli ha reso stabile l’aggiustamento del ruolo: nato difensore centrale, Milenkovic si è adattato a giocare in una posizione più esterna. La stessa di Ivanovic, fra parentesi il modello di riferimento per Nikola".