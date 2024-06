Nazione: “La Fiorentina ha pronta un’offerta da 20 milioni per Retegui. Ma Firenze sogna il colpo Icardi”

Una lista di sette nomi accostati ai viola in questi primi giorni di “non-mercato” visto che si deve aprire ancora ufficialmente. La Fiorentina e in particolare Daniele Pradè non possono perdere tempo, per questo serve muoversi con velocità e tempismo alla ricerca del nome giusto. L’obiettivo numero uno è Mateo Retegui, attaccate classe 99 del Genoa. Non sarà facile e la Fiorentina ne sa qualcosa dopo Gudmundsson, ma Pradè ci proverà fino alla fine. L’offerta? 20 milioni. Intanto però, nella mente dei tifosi e non solo sta nascendo questa suggestione che ha un nome e un cognome: Mauro Icardi. L’attaccante argentino guadagna tanto al Galatasaray e il suo addio non è così scontato, ma il pubblico viola sogna un colpo alla Mario Gomez.Chissà se da sogno, il tutto diventi realtà. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, SARRI NON CI STA