Il Napoli? Per De Laurentiis vale 5 volte la Fiorentina: "Voglio 1 miliardo di euro"

Al Corriere dello Sport parla il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, esprimendosi sul valore del club. "Quanto vale il Napoli? Un miliardo di euro. Ma non lo cederei neanche per una cifra più al...

Al Corriere dello Sport parla il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, esprimendosi sul valore del club. "Quanto vale il Napoli? Un miliardo di euro. Ma non lo cederei neanche per una cifra più alta. Il Napoli, per me uomo di cinema, è un film meraviglioso che ho appena cominciato a realizzare. Non dico che siamo ai titoli di testa ma poco dopo, alla narrazione iniziale. C’è tutta una trama che va sviluppata” ha detto De Laurentiis".