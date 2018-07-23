Montiel ha fatto benissimo a Moena, e Pioli potrebbe confermarlo in prima squadra
Montiel, classe 2000, è stato prelevato dal Maiorca pagando la clausola rescissoria da 2 milioni di euro. Secondo quello che riporta La Nazione in edicola oggi, inizialmente i piani erano quelli di a...
A cura di Redazione Labaroviola
23 luglio 2018 08:56
Montiel, classe 2000, è stato prelevato dal Maiorca pagando la clausola rescissoria da 2 milioni di euro. Secondo quello che riporta La Nazione in edicola oggi, inizialmente i piani erano quelli di aggregarlo alla Primavera viola di mister Bigica, ma adesso le cose potrebbero cambiare, viste le grandi prestazioni a Moena. Nelle prossime settimane arriverà la decisione definitiva.