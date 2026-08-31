Malesani: "Le prime giornate sono strane, niente giudizi affrettati. Mastantuono? Deve capire come si gioca in Italia"

"Oulai è destinato a grandi cose"

Alberto Malesani ha chiarito al Corriere Fiorentino di essere stato regolarmente invitato dalla Fiorentina alla festa per il Centenario, precisando che la sua uscita anticipata dal Franchi non è stata dovuta ad alcuna mancanza da parte del club.

«Dovevo tornare velocemente a casa e quindi non potevo restare. Nessuna mancanza da parte della Fiorentina, che nei miei confronti è stata invece gentilissima. E poi quell’accoglienza al Franchi, davvero unica».

L’ex allenatore viola ha poi parlato anche del momento delicato attraversato dalla squadra, invitando però a non lasciarsi andare a valutazioni premature. «Le prime quattro, cinque giornate di campionato sono sempre un po’ strane, non bisogna trarre giudizi affrettati», ha spiegato Malesani, pur riconoscendo di aver notato «qualche problema» e di essersi portato a casa «qualche preoccupazione».

L’ex tecnico viola ha individuato nella condizione fisica e nell’equilibrio tattico due delle principali criticità della Fiorentina. Secondo Malesani, la squadra deve ancora crescere sotto diversi aspetti, soprattutto nella gestione delle due fasi di gioco.

«Siamo ancora indietro sul piano fisico, c’è troppa lentezza, sia in fase di costruzione, ma soprattutto in quella di contenimento, specialmente sulla fascia destra».

A pesare, nella gara contro il Frosinone, è stata anche la difficoltà del centrocampo nel garantire adeguata protezione alla difesa. Malesani osserva infatti che «Jimenez e Ndour non hanno fatto filtro e Mastantuono, che si è dato molto da fare, non ha certo le caratteristiche dell’incontrista».

Anche il reparto arretrato, secondo l’ex allenatore, avrebbe bisogno di ulteriori interventi sul mercato. «Ci vorrebbe un centrale forte di testa, e forse Dragusin lo è, ma soprattutto ci sarebbe bisogno di un compagno accanto che sia molto rapido».

Tra gli aspetti positivi, Malesani segnala Oulai, che considera «destinato a grandi cose». Per valorizzarlo al meglio, però, ritiene necessario affiancargli «un mediano come era con me Cois».

Un’analisi specifica riguarda poi Mastantuono, del quale Malesani apprezza l’impegno ma sottolinea la necessità di un percorso di crescita: «ci mette tantissima buona volontà, ma è giovane e deve capire come si gioca in Italia». Su Pellegrino, invece, il giudizio è complessivamente positivo: «non è andato male», anche se l’ex tecnico ricorda che per un attaccante l’obiettivo principale rimane quello di trovare la via del gol.

Infine, Malesani ha raccontato con particolare emozione gli incontri con due protagonisti della storia viola, Gabriel Batistuta e Rui Costa. Del primo ha sottolineato il legame umano: «Gabriel è una persona straordinaria, mi ha fatto capire quanto mi voglia bene». E, parlando dei due ex campioni, ha aggiunto: «come si fa a non voler bene a questi ragazzi che hanno scritto la storia della Fiorentina?».