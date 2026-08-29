Liverani promuove la Fiorentina: “Paratici, Oulai e un progetto da costruire con tempo e intelligenza”

Liverani parla al Viola Park

Liverani ha parlato così al Viola Park durante la festa del Centenario Viola: “È un traguardo importante per una piazza che mi ha dato tantissimo. La Fiorentina merita questo centro sportivo, questa gioia e i risultati che sta ottenendo sul campo. Partendo dalla Proprietà, la Fiorentina ha sempre dimostrato un impegno importante in questi anni. La scelta di Paratici credo sia di grande serietà e il lavoro che ha fatto fino ad oggi è stato praticamente il migliore della sessione di mercato. Però, per costruire una squadra, ci vuole tempo.

Oulai mi piace. L’ho seguito anche prima che arrivasse alla Fiorentina e secondo me abbina qualità, quantità e tattica. È tra i giocatori che sono più curioso di vedere. Più lo conosciamo, più vorrei vederlo. Non so se possa giocare con Fagioli, ma credo che questa sia una delle questioni più difficili per Grosso. Detto questo, i calciatori intelligenti possono giocare insieme”