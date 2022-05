La rinascita di Amrabat, tornato protagonista: futuro? È ancora tutto da decidere

Sofyan Amrabat doveva lasciare Firenze poi alla fine è rimasto, per tornare da protagonista. Nonostante la difficile concorrenza di Torreira. Il marocchino si è messo in mostra. A fine campionato per la Fiorentina sarà di nuovo tempo di riflettere, il suo contratto scade nel 2024 e per lui la Fiorentina ha investito un’importante cifra. Si dovrà decidere se continuare insieme oppure no. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, CASINI CHIARISCE: “TORINO-ROMA SI GIOCHERÀ VENERDÌ. DATA FIORENTINA-JUVENTUS LA DECIDEREMO LUNEDÌ”