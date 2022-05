Labaro Viola: la pagina più seguita sulla Fiorentina

Siamo ormai alla fine della stagione 21/22 e anche quest’anno Labaro Viola ci ha tenuto sempre aggiornati sulle vicende fuori e dentro il campo. Ma cosa è successo durante questa stagione?

Facciamo il punto della situazione: parola di Labaro Viola

A due partite dalla fine, la tensione cresce. Al momento la Fiorentina è 7° in classifica con 59 punti, un risultato che fa ben sperare per l’Europa League. Tutto si deciderà nelle due ultime partite il 15 e il 22 maggio, che vedranno la Fiorentina scendere in campo contro la Sampdoria prima e la Juventus, poi.

Punti salienti della stagione in corso: Arrivo di Italiano alla Fiorentina: il ‘’miracolo’’ Italiano

Di certo, avvenimento memorabile della stagione è l’arrivo di Vincenzo Italiano come commissario tecnico alla Fiorentina. Il contratto è biennale con l’opzione di un anno aggiuntivo. La stagione parte bene sin dalle prime partite. I risultati sono più promettenti rispetto a quelli dello scorso anno, che avevano visto la squadra finire 14° nella classifica generale.

Due sono stati i mesi che ha avuto Italiano per preparare la squadra a scendere in campo e rendere orgogliosi i suoi tifosi. L’obiettivo era quello di incominciare con il piede giusto la stagione 21/22 e fare meglio dell’anno prima: top ten e sogno più ambizioso quello dell’Europa League.

Vittoria con il Milan

Il gioco della Fiorentina con Italiano è fluido ed efficace. Sin da subito ci sono vittorie importanti che culminano ad 1/3 del campionato con la vittoria contro il Milan: 4 reti contro 3. La vittoria contro una delle big fa molto parlare ma Italiano rimane basso: serve costanza e non perdere di vista l’obiettivo, l’Europa League.

Abbiamo seguito su Labaro Viola l’addio a Vlahovic

L’anno 2022 si apre con l’addio tanto discusso del serbo ventiduenne Dusan Vlahovic. Vincitore del premio MPV Best Under 23 per la stagione 20/21 e miglior attaccante di prospetto della serie A.

La notizia ha scosso tutto il mondo viola, facendo temere il peggio per la stagione in corso. La Fiorentina deve dire addio ad uno dei suoi giocatori più forti. Ne è consapevole anche Italiano, fautore di una nuova partenza che stravolge i meccanismi della squadra dentro e fuori dal campo.

Ikone, Cabral, Piatek

Turning Point della stagione poteva essere la cessione di Vlahovic alla Juve a fine gennaio ma ciò non sembra aver compromesso i risultati della squadra a lungo termine. Con l’uscita del serbo, la squadra ha visto tre nuovi giocatori in ingresso: Ikone, Cabral, Piatek.

Dopo una prima fase di inserimento in squadra, definizione della tecnica e scelta della strategia più opportuna da attuare in campo la Fiorentina domina il campo e lo fa in un modo che ad Italiano e ai tifosi piace.

Infatti, la Fiorentina è riuscita ad arrivare alla semifinale di Coppa Italia, dopo aver battuto agli ottavi di finale il Napoli 5-2 fuori casa. Ultima partita disputata all’Artemio Franchi di Firenze ha visto la Fiorentina battere la Roma 2-0. Mancano solo due giornate alla conclusione del campionato per la Fiorentina. Un mondo, quello viola costantemente aggiornato da Labaro Viola.

È possibile seguire gli aggiornamenti non solo dal sito ufficiale ma anche dalle pagine social come Facebook, Instagram, Twitter. La pagina, riconosciuta dal tribunale di Firenze, vanta 1 milione al mese di lettori.

