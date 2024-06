La Repubblica, Palladino non vuole ali pure: Brekalo può rilanciarsi, dubbio Sottil. Ikoné cessione indolore

Focus sugli esterni offensivi su La Repubblica. Palladino dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1 e vorrebbe calciatori non focalizzati in una porzione di campo e basta. Tradotto, vanno bene degli esterni ma non devono essere ali pure, bensì profili capaci di giocare anche alle spalle di una punta in un ruolo più ibrido di trequartista.

In tal senso Beltran è una garanzia, mentre Kouamé nonostante il rinnovo di contratto scattato nei giorni scorsi potrebbe essere ceduto: l’ivoriano può però agire anche da prima punta finché non ci saranno altri volti nuovi. E la cessione di Ikonè sarebbe anche in questo senso indolore. Brekalo invece rientrerà dal prestito e vuol giocarsi le sue chance – a Torino con Juric quando realizzò sette reti giocava esattamente con lo stesso modulo di Palladino – anche se la società vorrebbe monetizzare.

