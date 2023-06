La partita contro il Sassuolo ha annullato i ballottaggi per la finale, giocheranno Jovic e Mandragora

Quella di ieri è stata una domenica di lavoro per la Fiorentina. Non proprio come le altre. Facce concentrate al centro sportivo, la missione Praga è di fatto cominciata con l’allenamento del pomeriggio. La Fiorentina sta studiando gli Hammers da tempo, dunque sul piano tattico la partita è già stata imbastita dallo staff di Italiano. Mancano i dettagli, quelli che spesso fanno la differenza. Vuol dire sedute video personalizzate per individuare pregi e difetti di ogni diretto avversario. Lavoro certosino per mettere i calciatori viola nelle migliori condizioni possibili. Poi conterà la prestazione dei singoli e quella di squadra, bisognerà essere bravi ad adattarsi a imprevisti ed episodi.

A quello però ci penserà Italiano in corso d’opera. Sugli uomini da mandare in campo all’Eden Arena di Praga grandi dubbi ormai non ce ne sono più. La sfida di Reggio Emilia sembra aver annullato di colpo tutti i ballottaggi. O quasi. Perché qualcuno che spera in una chance dal 1’ c’è. Cabral, ad esempio, ha giocato oltre novanta minuti venerdì sera ed è chiaro che oggi Jovic sia in larghissimo vantaggio per giocare dall’inizio contro il West Ham. King Arthur – che fra l’altro è il capocannoniere perpetuo della competizione con 17 reti in 14 presenze ed ha una media monstre di oltre un gol a partita – sa bene di aver perso terreno a causa del problema al piede che lo ha afflitto nelle ultime settimane, ma la speranza di esserci ce l’ha. Sembra lui oggi il ‘dodicesimo’, l’unico che può insidiare gli altri undici.

Le certezze sono tante. Terracciano in porta a caccia di una serata da ‘San Pietro. Dodò e Biraghi sugli esterni, la coppia centrale sarà formata da Milenkovic ed Igor, tenuti completamente a riposo contro il Sassuolo. Mediana che punta sulle certezze. Amrabat con Mandragora: sono cresciuti insieme nel corso della stagione, si completano. Ci sarà da correre e lottare. Stesso discorso per Bonaventura, che sarà il vertice alto. Delicata la posizione di Jack. Senza palla dovrà aiutare i due mediani per non farli rimanere in inferiorità numerica.

Detto del duello Jovic-Cabral (ma ripetiamo, Luka oggi è in vantaggio) restano i due esterni offensivi. Gonzalez dopo le botte di Reggio Emilia sta bene. Sarà titolare. La Fiorentina si aggrapperà alla sua buona stella. In partite così si esalta, ha bisogno di riscattare la beffa Mondiale e la sconfitta di Roma. Motivazioni al massimo, di squadra e personali. L’altra maglia sarà di Ikoné. Lo scrive La Nazione

LE PAROLE DI SOTTIL