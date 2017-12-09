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La lista dei convocati di Stefano Pioli, sono tutti disponibili per la trasferta di Napoli

La lista dei viola convocati per Napoli - Fiorentina:Astori, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Dias, Dragowski, Eysseric, Gaspar, Babacar, Laurini, Lo Faso, Milenkovic, Olivera...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 dicembre 2017 18:54
La lista dei convocati di Stefano Pioli, sono tutti disponibili per la trasferta di Napoli - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La lista dei viola convocati per Napoli - Fiorentina:

Astori, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Dias, Dragowski, Eysseric, Gaspar, Babacar, Laurini, Lo Faso, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Sanchez, Saponara, Simeone, Sportiello, Tehreau, Veretout, Vitor Hugo

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