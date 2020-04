“Mi piace tutto di Eto’o – ha detto Christian Kouame a La Gazzetta dello Sport -. È il mio idolo insieme a Drogba. Ha dovuto lottare molto per emergere, rappresenta l’Africa. Vorrei rubargli l’istinto killer. E la sua innata capacità di segnare. Il mio primo obiettivo è tornare prima possibile in campo. Poi vorrei giocare un giorno la Champions, perchè no? Con la maglia della Fiorentina… Mi piacerebbe vincere qualche trofeo e giocare un mondiale con la mia nazionale. Mio primo gol in viola? Sicuramente sarà un momento bellissimo. Qualcosa di liberatorio che dedicherà alla mia famiglia e a tutti coloro che in questi mesi stanno facendo di tutto per combattere questo terribile virus. Ribery? Mi sembra di sognare sapendo che presto mi allenerà con un simile fenomeno. Chiesa? È già un campione. Vive per il calcio, ha una forza straripante. Vlahovic e Cutrone? Ragazzi d’oro”.