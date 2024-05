Kouamé: “Dobbiamo giocare da Fiorentina e vincere, non c’è pareggio. Solo così possiamo arrivare in fondo”

L’attaccante della Fiorentina, Christan Kouamé, ha parlato ai microfoni di Sky in vista della semifinale di ritorno di Conference League contro il Club Brugge: “Come è stata la vigilia? Tranquillamente, dobbiamo giocare come abbiamo sempre fatto. Solo così possiamo arrivare in fondo”.

Sull’avere a disposizione due risultati su tre: “Non deve cambiare qualcosa. Dobbiamo giocare da Fiorentina, come all’andata. Dobbiamo vincere e basta, non c’è pareggio”.

TEGOLA PER LA FIORENTINA: BONAVENTURA VA IN TRIBUNA. IL CENTROCAMPISTA NON HA SMALTITO L’INFORTUNIO