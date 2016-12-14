Juric: "La Fiorentina fa il miglior gioco in assoluto, insieme a..."

Il tecnico del Genoa Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa della sfida alla Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:"La Fiorentina come gioco, con il Napoli, è la migliore in assoluto. Hanno potenz...

Il tecnico del Genoa Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa della sfida alla Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

"La Fiorentina come gioco, con il Napoli, è la migliore in assoluto. Hanno potenzialità alte. Hanno giocatori con classe immensa come Kalinic, Babacar, Bernardeschi e gli altri, tutti Nazionali. Inoltre attraversano un ottimo periodo di forma. Veloso è stato ammonito e sono in dubbio se farlo giocare o meno. Ninkovic o Ocampos deciderò all'ultimo. Tra Brivio e Fiamozzi al momento preferisco il secondo. Poi ho un dubbio Rincon che è un po' affaticato. Decideremo dopo l'allenamento di oggi valutando la situazione".

Poi su Burdisso e sul ballottaggio tra Munoz e Orban - "Con lui parli più che lavoro. Cresce continuamente. Sta facendo prestazioni fantastiche nonostante i 35 anni. Spero continui così". Su Munoz. "È in competizione con Orban, valuteremo come si comporterà fisicamente. Poi decideremo. Pavoletti? Rientro anticipato? Non se ne parla. Lui rientra dopo Natale. Sta facendo passi in avanti ma il programma è quello". E sulle voci di mercato: "Ve l'ho detto che il mercato non mi interessa. Ci sono tante partite da preparare in questi giorni e devi concentrarti su quello. Dopo la gara col Torino ti siedi, ragioni e vedi come solo le cose. In questi giorni voglio solo concentrazione sulle partite".