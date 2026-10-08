Jimenez: “A Firenze per dimostrare il giocatore che sono. Con Vanoli ripartiti da una pagina bianca”

Il difensore spagnolo ha parlato del suo percorso, delle sue caratteristiche e del momento della Fiorentina

Il difensore della Fiorentina Alex Jimenez ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN, nella quale ha parlato del suo percorso, delle sue caratteristiche e del momento della squadra viola. Diversi i temi affrontati, dalle sensazioni dopo il gol contro il Napoli al rapporto con Firenze e al nuovo corso con Vanoli. Queste sono state le sue parole:

“Il gol messo a segno contro il Napoli è stato un momento incredibile per me: era tanto che non sentivo attorno a me un'esultanza del genere. Sono felice anche perché abbiamo ottenuto un punto importante contro una squadra molto forte come il Napoli".

”Sono venuto qui per dimostrare il giocatore che sono. Quello che posso fare e che ancora non ho fatto. Firenze è un posto bello per me, è bello che i tifosi siano così legati alla città. Valdepenas? Lo conoscevo già prima di arrivare qua. E' giovane, forte e può migliorare tantissimo. Penso che una città come Firenze possa servire molto a un ragazzo come lui".

Ha concluso parlando dell'allenatore Paolo Vanoli e la scossa che ha dato a tutto l'ambiente:

”Quando il tecnico è arrivato ci ha detto che dovevamo iniziare a scrivere la nostra stagione su una pagina bianca, di non pensare a quello che era successo prima: così abbiamo fatto e penso che si stia vedendo. Se abbiamo un obiettivo preciso? No, ad ora no, non c'è. Ma dalla partita di Venezia abbiamo deciso di guardare partita per partita e fare le cose al meglio: vedremo dove possiamo arrivare".