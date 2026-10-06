"Il Genoa è in grande difficoltà, la squadra non ha un'identità definita e il clima è pesante"

In vista dell'anticipo di campionato tra Genoa e Fiorentina in programma al "Ferraris", l'ex difensore rossoblù Claudio Onofri è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per tracciare un quadro completo del momento che attraversano le due formazioni.

Onofri ha dipinto una situazione complessa in casa genovese, mettendo in contrapposizione la ripartenza dei viola con la crisi di risultati e di gioco del Grifone:

«La Fiorentina si è rimessa in carreggiata dopo una partenza decisamente complicata. Il Genoa, al contrario, deve scuotersi in fretta: il calendario non concede sconti e la piazza ha già iniziato a farsi sentire con forme di protesta per ora pacifiche, ma emblematiche. La campagna acquisti della società è finita nel mirino della critica: sono stati inseriti elementi con potenziale prospettico, ma provenienti da contesti che destavano più di un dubbio sul piano delle garanzie immediate e che devono ancora dimostrare il proprio valore. In più, la squadra guidata da De Rossi non ha ancora espresso un'identità di gioco definita e ben riconoscibile».

L'ex centrale si è poi soffermato sul momento della Fiorentina, promuovendo a pieni voti la scelta della guida tecnica e analizzando il peso di alcuni singoli all'interno della rosa:

«L'assenza di Colombo? È un profilo che non possiede ancora lo spessore per fare il titolare fisso in Serie A; gli difettano i numeri sotto porta per compiere il salto di qualità, anche se va riconosciuta la sua straordinaria generosità nel sacrificarsi per la squadra, una qualità che ogni tecnico vorrebbe avere a disposizione. Per quanto riguarda Vanoli, è un allenatore che ho sempre stimato: ha un'idea di calcio chiara e tangibile, che riesce a trasmettere alla squadra fin dal lavoro quotidiano sul campo. La dirigenza viola ha fatto una scelta tempestiva e lungimirante. Un giudizio su Dragusin? Ai tempi di Genova mi fece una grandissima impressione: a Firenze ha le carte in regola per alzare ulteriormente l'asticella e rappresenta senza dubbio un innesto di assoluto spessore per il reparto arretrato».